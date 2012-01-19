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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 18:24 BJT

〔欧元债市〕西班牙标债後公债收益率上扬,与德债利差扩大

路透伦敦1月19日电---西班牙周四标债後,公债收益率上扬,与德债利差扩大.

西班牙/德国10年期公债收益率之差走阔9个基点至347个基点.西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上升9个基点,至5.28%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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