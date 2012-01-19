〔菲律宾经济〕央行下调利率25个基点至4.25%,以促进经济增长(更新版)

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路透马尼拉1月19日电---菲律宾央行周四将指标利率下调25个基点至4.25%,符合市场预期,央行称通胀前景温和令其有空间促进经济增长,并扶助该国经济应对全球经济放缓.

这是菲律宾央行自2009年7月以来首次降息.在亚洲,印尼和泰国稍早曾降息来支撑经济成长.

菲律宾央行亦把银行业的存款准备金率维持在21%危机之前的水平,对该比率结构的评估尚未完成.

根据2006年最新的一系列数据,央行目前预计,2012年通胀率均值为3.1%,2013年为3.4%.政府仍有待批准以2006年物价为基础的新通胀目标.

菲律宾央行总裁泰谭柯表示,物价有上行的风险,而基本预估显示,今明两年通胀率或处在目标区间的下半段.

他在声明中称,"强劲资本流入对国内流动性的影响,以及中东和北非地区地缘紧张局势对全球石油供应的影响,将令通胀率持续具有上行风险."(完)