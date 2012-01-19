〔菲律宾经济〕央行下调利率25个基点至4.25%,以促进经济增长(更新版)

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
(新增细节)
路透马尼拉1月19日电---菲律宾央行周四将指标利率下调25个基点至4.25%,符合市场预期,央行称通胀前景温和令其有空间促进经济增长,并扶助该国经济应对全球经济放缓.
这是菲律宾央行自2009年7月以来首次降息.在亚洲,印尼和泰国稍早曾降息来支撑经济成长.
菲律宾央行亦把银行业的存款准备金率维持在21%危机之前的水平,对该比率结构的评估尚未完成.
根据2006年最新的一系列数据,央行目前预计,2012年通胀率均值为3.1%,2013年为3.4%.政府仍有待批准以2006年物价为基础的新通胀目标.
菲律宾央行总裁泰谭柯表示,物价有上行的风险,而基本预估显示,今明两年通胀率或处在目标区间的下半段.
他在声明中称,"强劲资本流入对国内流动性的影响,以及中东和北非地区地缘紧张局势对全球石油供应的影响,将令通胀率持续具有上行风险."(完)
--编译 王翔琼;审校
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。