〔中国纺织〕"十二五"末全行业出口总额达到3,000亿美元--规划

路透北京1月19日电---中国纺织工业"十二五"(2011-2015年)发展规划称,期间规模以上纺织企业工业增加值年均增长8%;并在期末实现全行业出口总额3,000亿美元的目标,年均增长7.5%.

周四刊登在工业和信息化部的该规划并表示,期间要形成具有国际影响力的品牌5-10个,年销售收入超百亿的品牌企业50家,品牌产品出口比重达到25%.

规划并称,将优先支持新型纺织纤维材料、高端纺织装备、产业用纺织品、品牌服装和家用纺织品企业上市融资;支持符合条件的企业通过发行企业债券、中小企业集合债券、短期投融资券等拓宽融资渠道和提高融资能力;鼓励担保机构为中小纺织企业提供信用担保和融资服务.

工信部同日还发布了产业用纺织品和化纤工业的十二五规划.

"十二五"期间,中国产业用纺织品纤维加工总量将达到1,290万吨左右,年均增长9.5%.行业总产值达到1万亿元人民币左右,年均增长15%左右.

到2015年,中国化纤产能将达到4,600万吨,产量4,100万吨,化纤工业增加值年均增长8%.(完)

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