〔中国纺织〕"十二五"末全行业出口总额达到3,000亿美元--规划

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透北京1月19日电---中国纺织工业"十二五"(2011-2015年)发展规划称,期间规模以上纺织企业工业增加值年均增长8%;并在期末实现全行业出口总额3,000亿美元的目标,年均增长7.5%.
周四刊登在工业和信息化部的该规划并表示,期间要形成具有国际影响力的品牌5-10个,年销售收入超百亿的品牌企业50家,品牌产品出口比重达到25%.
规划并称,将优先支持新型纺织纤维材料、高端纺织装备、产业用纺织品、品牌服装和家用纺织品企业上市融资;支持符合条件的企业通过发行企业债券、中小企业集合债券、短期投融资券等拓宽融资渠道和提高融资能力;鼓励担保机构为中小纺织企业提供信用担保和融资服务.
工信部同日还发布了产业用纺织品和化纤工业的十二五规划.
"十二五"期间,中国产业用纺织品纤维加工总量将达到1,290万吨左右,年均增长9.5%.行业总产值达到1万亿元人民币左右,年均增长15%左右.
到2015年,中国化纤产能将达到4,600万吨,产量4,100万吨,化纤工业增加值年均增长8%.(完)
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--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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