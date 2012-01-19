〔东南亚股市〕印尼股市创四个月高位,其他股市多数收高

路透曼谷1月19日电---周四印尼股市创四个月高点,此前一日该国主权评级被上调.多数东南亚市场收高,此前有消息称国际货币基金组织(IMF)可能提供进一步帮助解决欧债危机.

尾盘卖盘打压指数脱离日高,因投资者在中国春节前获利了结.

投资者买入印尼股票.上日穆迪上调该国信贷评级至投资级.这可能刺激更多外资流入印尼,并给予印尼资产在全球基金投资组合中更大配比份额.