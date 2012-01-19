〔欧元债市〕西班牙发行中期债券集资66亿欧元,利率微降符合预期

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透马德里1月19日电---西班牙周四发行逾66亿欧元债券,期限最长达10年,投资人买需高於预期,得标收益率大致符合市场预期.
此次发行10年期公债,是西班牙12月中旬以来首次发行,也是今年对欧元区债券市场信心的最大考验.
10年期公债发行集资30亿欧元,利率为5.403%.
分析师先前已表示,此次利率可能会略低於去年12月中旬发债时的5.545%利率水准.
西班牙政府原先计画发债集资目标最高45亿欧元,此次发行三种债券,分别在2016、2019及2022年到期.
2016年到期公债发行13亿欧元,2019年到期公债发行23亿欧元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 田建华
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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