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债券 | 2012年 1月 19日 星期四 18:14 BJT

〔欧元债市〕西班牙发行中期债券集资66亿欧元,利率微降符合预期

路透马德里1月19日电---西班牙周四发行逾66亿欧元债券,期限最长达10年,投资人买需高於预期,得标收益率大致符合市场预期.

此次发行10年期公债,是西班牙12月中旬以来首次发行,也是今年对欧元区债券市场信心的最大考验.

10年期公债发行集资30亿欧元,利率为5.403%.

分析师先前已表示,此次利率可能会略低於去年12月中旬发债时的5.545%利率水准.

西班牙政府原先计画发债集资目标最高45亿欧元,此次发行三种债券,分别在2016、2019及2022年到期.

2016年到期公债发行13亿欧元,2019年到期公债发行23亿欧元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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