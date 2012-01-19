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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 18:37 BJT

〔欧元区评级〕惠誉表示若下调法国评级,EFSF评级也将随之调降

路透马德里1月19日电---评级机构惠誉分析师Edward Parker周四表示,若下调法国评级,则也会下调欧洲金融稳定机构(EFSF)评级.(完)

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