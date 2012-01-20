(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中带紧,农历年前资金分配不均

* 年假将近,银行间资金分配不均

* 发票量降低,但次级利率升高以求售

* 明日有700亿台币政府资金需求,但不致显着趋紧

记者 张雅菁

路透台北1月19日电---台湾银行间短期利率周四稳中带紧,农历年长假前倒数第二个营业日,银行间持续受到年节资金需求及库存现金部位受牵制,加以明日将有一笔政府借款流出,银行间呈现分配不均的情况,拆款利率高点及短票利率均见小幅上测.

财政部表示明日将有700亿台币的中央政府债务基金举新还旧,市场人士表示,这笔钱造成部份公股银行调度压力较大,连央行存单都减少申报,也有民营银行表示拆借不易;不过,市场上还是有部份本地及外商银行仍有余钱可供拆借.

"周转金有影响,农历年前这关还是要先过再说,虽然也是会担心年後资金会滥,"一民营银行人士称.

对於明日年前最後一个营业日,市场人士指出,可能免不了还是有分配不均的现象,不过,央行大力调节下,整体市况不致显着趋紧,而发票量可能进一步清淡下,票券商料不会有太大的缺口压力,预期短率上升空间有限.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.410%,上日0.405%;区间在0.299-0.750%,上日在0.299-0.730%.

因为年假关系,2-7天拆款利率今日未成交,上日在0.392-0.750%;8-14天期今日区间在0.400-0.790%.

据央行网站显示,周三通货发行312.9亿台币,累计发行数1兆6,849亿台币.

**短票利率再上测**

短票方面,交易商指出,发票量有所降低,明日应该也偏清淡,不过,由於部份法人减少承作,而且银行间资金分配不均,因此今日与银行的承作利率略有上调

30天内短票利率今日银行间主要成交区间在0.87-0.88%,上日0.86-0.88%.大型银行的买票利率少量成交在0.89%,上日在0.88%.

央行今日共发行442亿台币存单,相较存单到期金额895亿,存单发行余额减少453亿.[TW/MMTCN]明日到期1,428.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为94亿台币,累计超额准备为719亿台币,加计前期1%的超额准备为1,602亿台币.

**RP利率仍在区间**

公债同业附买回(RP)利率勉力持稳.明日有400亿台币的20年期公债发行,寿险提前赎回基金以支付交割款,投信资金供应减少,令市场资金调度出现难度.

资金调度人士指出,尽管证券商今日大多没有落单,券商资金缺口也不大,但寿险走钱在货币市场引起连锁反应,见其自银行存款、投信基金、RP市场抽回资金,使得交易商只好转向银行及一般企业承作,惟银行端资金供应吃紧,场上钱不好找.

不过,有票券商交易人士表示,尾盘有申购款流入RP市场,稍稍纾缓紧缩市况.整体而言,各家资金分配不均.