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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 18:26 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油下滑,受累于库存升高和需求放缓前景

路透新加坡1月19日电---马来西亚棕榈油期货周四下滑,因库存升高和需求放缓的前景,抵消了有关国际货币基金组织(IMF)将帮助抗击欧债危机消息的利好影响.

IMF此举或遏制欧债危机加深.因市场忧心长达两年多金融危机恐引发经济增长放缓和大宗商品需求减弱,棕榈油期货一直承压,年内下跌0.6%.

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