〔欧元债市〕法国在标普摘除AAA评级後首次发债,收益率降需求坚挺

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透巴黎1月19日电---在周四法国标债中,得标收益率(殖利率)下滑且需求坚挺.这是标普移去法国AAA评级後,该国首次发债.
法国国库署(AFT)标售79.65亿欧元中期债,在此前显示目标区间65-80亿欧元的上端.其收到198亿欧元的投标.
AFT标售29.61亿欧元、票息3%的2014年7月到期的公债,得标收益率为1.05%,低於上次10月标债的1.58%,投标倍数为2.1.
AFT还标售15.75亿欧元、票息2%的2015年7月到期的公债,得标收益率为1.51%,低於上次11月标债的2.44%.投标倍数为3.4.
AFT还标售了34.29亿欧元、票息2.5%的2016年7月到期的公债,得标收益率为1.89%,低於上次11月标债的2.82%.投标倍数为2.1.
AFT定於周四稍晚标售1-15亿欧元通胀保值债券,结果定於0950GMT公布.(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选