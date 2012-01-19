〔欧元债市〕法国在标普摘除AAA评级後首次发债,收益率降需求坚挺

路透巴黎1月19日电---在周四法国标债中,得标收益率(殖利率)下滑且需求坚挺.这是标普移去法国AAA评级後,该国首次发债.

法国国库署(AFT)标售79.65亿欧元中期债,在此前显示目标区间65-80亿欧元的上端.其收到198亿欧元的投标.

AFT标售29.61亿欧元、票息3%的2014年7月到期的公债,得标收益率为1.05%,低於上次10月标债的1.58%,投标倍数为2.1.

AFT还标售15.75亿欧元、票息2%的2015年7月到期的公债,得标收益率为1.51%,低於上次11月标债的2.44%.投标倍数为3.4.

AFT还标售了34.29亿欧元、票息2.5%的2016年7月到期的公债,得标收益率为1.89%,低於上次11月标债的2.82%.投标倍数为2.1.

AFT定於周四稍晚标售1-15亿欧元通胀保值债券,结果定於0950GMT公布.(完)