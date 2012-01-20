《中国信用市场综述》节前流动性紧俏令收益率反弹,重拾跌势需冀望政策放松

作者 钟华

路透北京1月20日电---中国龙年春节前异常紧张的市场流动性不仅令利率产品抛售沉重,还波及信用债市场,令各期限品种信用债收益率在快速下滑之後本周出现止跌回升.

但若要信用债收益率在春节长假後重拾跌势,可能还需要冀望准备金率调降等更多实质性的放松政策,而非简单的流动性紧张格局缓解.

本周流动性之紧张让银行间利率指标之一--隔夜质押式回购利率CN1DRP=CFXS曾两度创下10%的罕见高位;而AAA评级国家电网短期融资券CN041156013=CFXS也上演"过山车"行情,收益率从上周末4.37%骤然飙升至本周一的4.8657%.其票面利率4.88%,去年12月下旬上市後收益率一路走跌至上周末.

这轮流动性紧张波折不仅令包括高/低评级在内的各期限信用债收益率出现回升,还使得近期快速下跌的信用债收益率与国债之信用利差出现反弹迹象,其中一年期短融与国债收益率之差扩大近6个基点(bp),从上周178个bp一度升至186个bp.

"节前资金太紧张了...信用债,尤其是期限短的短融抛得比较凶,利率上升比较快."华东一银行交易员称.

银行节前的强烈资金需求所幸在本周尾段终获满足,而资金巨量提现春节後也将重返银行体系,但这并不意味着届时流动性会太过宽松,因央行缓解流动性紧张的逆回购操作将会到期.中国信用债收益率要重拾跌势,可能还需冀望下调准备金率、信贷投放监管等更多的放松政策.

央行本周连续四天采取"救急式"大量逆回购"输血",以应对春节期间的提现需求.官方披露出来的周二周四央行逆回购操作为3,520亿元人民币,期限均为14天.这部分巨量资金节後央行将会收回,并不为投资者节後做多信用债提供动力支撑.

同时,央行节前大举逆回购,还令市场对准备金率节前调降的强烈预期落空.首期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾八成受访金融机构固定收益部门原本认为,央行在1月会再调降一次准备金率0.5个百分点至20.5%.

需要指出的是,尽管法定存款准备金率调整主要为流动性管理工具,但往往被更多解读为政策收放的信号,从而给交易商的投资决策带来积极指引.

尤其是当下企业财务和融资困难,信用违约事件频发,央行如果调降准备金率,不单是在中国外汇占款增长低迷情况下,补充银行体系流动性的解决之道,还可为银行信贷投放提供更多资金支持,更多企业将免于资金链断裂之苦.

而且若企业获得信贷支持,将有助於降低信用债违约风险,亦可缓解低评级信用债市场的供给压力.

鉴於中国政策放松基调和趋势已经确立,信用债市场总体趋"牛"格局未变,信用债绝对收益率及信用利差有所下降但处於相对高位.

但若中国经济迟迟未见任何复苏迹象,亦未有任何实质性的放松政策来支持流动性趋於充裕,信用债行情可能还是会再现波折.(完)