版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 22:24 BJT

〔爱尔兰经济〕欧盟-IMF调降爱尔兰2012年GDP成长预估至0.5%

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐