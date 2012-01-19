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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 22:36 BJT

〔美国热股〕美国银行第四季录得获利,股价盘初大涨逾6%

路透1月19日电---美国银行(BAC.N)周四公布第四季录得获利,扭转上年同期亏损局面,受到一次性项目及坏帐费用减少提振.[ID:nCT0429446]

在周四盘初交易中,该银行股价大涨6.76%,报7.26美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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