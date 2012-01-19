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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 22:40 BJT

〔美国热股〕摩根士丹利第四季录得亏损但优於预期,股价盘初上扬逾4%

路透1月19日电---摩根士丹利(MS.N)周四公布第四季亏损,因提列一笔特别费用,但其表现仍优於分析师的预期.[ID:nCT0429468]

在周四盘初交易中,该银行股价劲升4.78%,报18.18美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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