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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 22:42 BJT

〔美国热股〕Rockwell Collins股价上涨,此前公布季度获利下降

路透1月19日电---飞机配件供应商Rockwell Collins Inc(COL.N)周四公布季度获利下降,因其政府系统业务营收下降.

在周四盘初交易中,该公司股价上涨5.03%,报59.70美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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