版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 22:37 BJT

〔美国热股〕贝莱德第四季获利下滑16%,盘初股价下跌

路透1月19日电---资产居全球基金产业之冠的贝莱德(BLK.N)周四公布第四季获利下滑16%,因营收及旗下管理资产减少.[ID:nCT0429416]

在周四盘初交易中,贝莱德股价下滑1.04%,报185.85美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐