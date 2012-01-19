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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 22:50 BJT

〔美国热股〕美国西南航空季度获利上升,盘初股价急升逾5%

路透1月19日电---美国西南航空(LUV.N)周四公布季度获利上升,受益於客运收入强劲.

在周四盘初交易中,该公司股价上涨5.55%,报9.25美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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