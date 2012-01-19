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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 22:47 BJT

〔美国热股〕FDA需要更多临床数据以批准阿斯利康和必治妥施贵宝的新药

路透1月19日电---美国食品药物管理局(FDA)需要更多临床数据,可能包括新的临床研究,才能批准制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)和必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)治疗糖尿病的新药.

在周四盘初交易中,必治妥施贵宝股价下滑0.8%,报33.45美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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