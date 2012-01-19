〔美国热股〕Apollo Global Management与另一公司对El Paso资产提出收购

路透1月19日电---知情人士称,私募股权投资公司Apollo Global Management LLC(APO.N)和Riverstone Holdings LLC联手对El Paso CorpEP.N的所有勘探和生产资产提出约70亿美元的收购报价.

在周四盘初交易中,Apollo Global Management股价下跌0.89%,至14.34美元,El Paso涨0.03%,至26.99美元.(完)