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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 22:45 BJT

〔美国热股〕EBAY作出保守的季度营收预估,但股价盘初大涨逾2%

路透1月19日电---最大在线市场营运商EBAY (EBAY.O)作出了保守的季度营收预估,尽管其业绩优於预期,该公司警告称,欧洲经济疲弱可能将使电子商务市场的强劲增速放缓.

在周四盘初交易中,该公司股价涨2.93%,至31.24美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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