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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 22:48 BJT

〔美国热股〕Unitedhealth Group第四季获利高於预期,但盘初股价重挫

路透1月19日电---按市值计美国最大健康保险公司Unitedhealth Group Inc(UNH.N)周四公布第四季获利高於预期,因参加其健康保险计划的会员增多.

在周四盘初交易中,该公司股价重挫3.52%,报52.05美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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