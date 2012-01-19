〔美国股市〕开高,因银行财报良好且欧洲公债标售需求强劲

路透纽约1月19日电---美国股市周四开高,之前美国银行和摩根士丹利公布业绩,且欧洲公债标售需求强劲缓解对欧债危机的担忧.

美国银行(BAC.N)攀升6.9%,报7.28美元,之前该行报告第四季获利,扭转上年同期亏损的局面,受助于一次性收入和不良贷款支出减少.

摩根士丹利(MS.N)跳升6.3%,报18.46美元,之前该公司报告录得季度亏损,但业绩仍强於分析师预期.

西班牙和法国的公债标售获强劲需求,令对欧债危机的担忧缓解.

道琼工业指数.DJI涨16.50点,或0.13%,至12,595.45点.标准普尔500指数.SPX升4.07点,或0.31%,至1,312.11点,Nasdaq指数.IXIC上扬11.81点或0.43%,至2,781.52点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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