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债券 | 2012年 1月 19日 星期四 23:44 BJT

〔美国热股〕柯达公司申请破产保护,被纽约-泛欧交易所摘牌

路透1月19日电---柯达公司(Eastman Kodak)EK.N周四申请破产保护,以力争度过多年销售下滑所致的流动性危机.[ID:nCN1347264]

纽约-泛欧交易所集团NYX.N的新闻稿称,停止柯达股票的交易,将该股摘牌.(完)

--编译 于春红/利棣儿;审校 母红

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