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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 23:17 BJT

〔美国热股〕BB&T季度获利高於预期,但盘初股价下跌

路透1月19日电---美国东南地区银行BB&T CORP (BBT.N)周四公布季度获利高於预期,因该行为贷款亏损提留的准备金减少,且放贷利息收入增加.

在周四盘初交易中,该银行股价下跌0.54%,报27.29美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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