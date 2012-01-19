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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 23:15 BJT

〔美国热股〕Knight Capital Group季度获利是上年同期四倍

路透1月19日电---电子交易商Knight Capital Group(KCG.N)季度获利是上年同期的四倍,因其做市活动收入增加.

在周四早盘交易中,该公司股价大涨8.6%,报12.87美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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