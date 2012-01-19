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货币新闻 | 2012年 1月 20日 星期五 00:18 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透1月19日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

01/13/12 较上周 较上年 01/13/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 330.1 -4.8 -10.6 331.2 -3.4 -4.5

馏分油 145.3 -0.9 -22.1 148.0 0.4 -17.8

汽油 225.3 4.3 -5.6 227.5 3.7 -0.2

取暖油 34.2 -1.9 -12.5 33.3 -2.3 -10.2

新配方(RFG)汽油 0.1 0.1 -0.2 0.3 0.1 -0.1

煤油型航空燃料 42.2 0.9 -0.4 42.3 0.8 -0.8

原油日加工量 14.3 -0.4 0.2 14.6 -0.4 0.2

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加280万桶,汽油库存增加260万桶,馏分油库存增加200万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 于春红

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