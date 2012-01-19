〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透1月19日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
01/13/12 较上周 较上年 01/13/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 330.1 -4.8 -10.6 331.2 -3.4 -4.5
馏分油 145.3 -0.9 -22.1 148.0 0.4 -17.8
汽油 225.3 4.3 -5.6 227.5 3.7 -0.2
取暖油 34.2 -1.9 -12.5 33.3 -2.3 -10.2
新配方(RFG)汽油 0.1 0.1 -0.2 0.3 0.1 -0.1
煤油型航空燃料 42.2 0.9 -0.4 42.3 0.8 -0.8
原油日加工量 14.3 -0.4 0.2 14.6 -0.4 0.2
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加280万桶,汽油库存增加260万桶,馏分油库存增加200万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 于春红
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。