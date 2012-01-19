〔欧洲汇市〕英镑兑美元微幅上升,对英央行或推出QE的臆测抑制英镑升势

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
* 英镑/美元微幅升至一周高位1.5466美元
* 英镑涨势可能受限,因英国经济忧虑及该国可能采取量化宽松政策
* 英国12月消费者信心下降
路透伦敦1月19日电---英镑兑美元周四微幅上涨,追随欧元兑美元升势,此前西班牙公债标售获得旺盛需求,但英镑涨势因英国消费者信心数据疲弱而受到限制,该数据增加了市场对英国经济的担忧.
英镑兑全面走强的欧元下跌,但鉴於人们对欧债危机的担忧挥之不去,分析师预计欧元升势将有限.
调查显示,英国12月消费者信心降至七年最低水平附近,增加了人们对英国经济表现脆弱的担忧,而且英央行可能在下月放宽货币政策.
英镑/美元GBP=D4涨0.1%,报1.5445美元,一度触及一周高位1.5466美元.交易商称英镑可能在21日移动均线1.5482美元前停滞不前,但据称在1.55美元有停损单.
"过去一两天有了一些正面走势,而且欧元区今天公债标售结果不错,"RBS汇市策略师Ankita Dudani称.
"但英国经济数据不佳,通胀下降暗示英央行可能最快在下月放宽货币政策.英镑兑美元可能在2月开始有所下跌."
RBS预计在2012年第一季结束前英镑/美元将跌至1.5120美元.
英国2011年第四季国内生产总值(GDP)数据将於下周公布,一些市场人士预计增长很低,甚至将出现萎缩.
**关注希腊**
西班牙周四标售了66.1亿欧元公债,超过了此前公布的目标规模,分析师称此次标售进展顺利,该标售受到国内银行的支持,而且市场对高风险资产的偏好上升.
标售结果帮助欧元/英镑EURGBP=D4升至当日高位0.8365英镑,稍後缩减涨幅,最终收高0.1%,至0.8336英镑.
欧元/英镑远高於近期触及的16个月低点0.8222英镑,预计将挣扎着测试上周高位0.8376英镑.
市场人士称,欧元涨势可能有限,因投资者仍对可能导致欧债危机明显恶化的形势较为谨慎,市场人士同时密切关注旨在避免希腊债务违约的谈判.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。