〔欧洲汇市〕英镑兑美元微幅上升,对英央行或推出QE的臆测抑制英镑升势

* 英镑/美元微幅升至一周高位1.5466美元

* 英镑涨势可能受限,因英国经济忧虑及该国可能采取量化宽松政策

* 英国12月消费者信心下降

路透伦敦1月19日电---英镑兑美元周四微幅上涨,追随欧元兑美元升势,此前西班牙公债标售获得旺盛需求,但英镑涨势因英国消费者信心数据疲弱而受到限制,该数据增加了市场对英国经济的担忧.

英镑兑全面走强的欧元下跌,但鉴於人们对欧债危机的担忧挥之不去,分析师预计欧元升势将有限.

调查显示,英国12月消费者信心降至七年最低水平附近,增加了人们对英国经济表现脆弱的担忧,而且英央行可能在下月放宽货币政策.

英镑/美元GBP=D4涨0.1%,报1.5445美元,一度触及一周高位1.5466美元.交易商称英镑可能在21日移动均线1.5482美元前停滞不前,但据称在1.55美元有停损单.

"过去一两天有了一些正面走势,而且欧元区今天公债标售结果不错,"RBS汇市策略师Ankita Dudani称.

"但英国经济数据不佳,通胀下降暗示英央行可能最快在下月放宽货币政策.英镑兑美元可能在2月开始有所下跌."

RBS预计在2012年第一季结束前英镑/美元将跌至1.5120美元.

英国2011年第四季国内生产总值(GDP)数据将於下周公布,一些市场人士预计增长很低,甚至将出现萎缩.

**关注希腊**

西班牙周四标售了66.1亿欧元公债,超过了此前公布的目标规模,分析师称此次标售进展顺利,该标售受到国内银行的支持,而且市场对高风险资产的偏好上升.

标售结果帮助欧元/英镑EURGBP=D4升至当日高位0.8365英镑,稍後缩减涨幅,最终收高0.1%,至0.8336英镑.

欧元/英镑远高於近期触及的16个月低点0.8222英镑,预计将挣扎着测试上周高位0.8376英镑.

市场人士称,欧元涨势可能有限,因投资者仍对可能导致欧债危机明显恶化的形势较为谨慎,市场人士同时密切关注旨在避免希腊债务违约的谈判.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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