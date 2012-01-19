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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 23:42 BJT

〔美国热股〕Johnson Controls季度业绩低於预期,股价重挫逾8%

路透1月19日电---汽车配件供应商Johnson Controls(JCI.N)公布季度业绩低於预期,并调降2012年获利预估,指因欧洲汽车生产下降,而且售後市场对电池需求疲弱.

在周四早盘交易中,该公司股价重挫8.35%,报32.61美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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