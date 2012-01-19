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货币新闻 | 2012年 1月 20日 星期五 02:11 BJT

〔表格〕美国财政部标售的10年期TIPS得标利率为负0.046%,投标倍数为2.91

路透华盛顿1月19日电---美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 -0.046

中值 -0.100

低值 -0.170

价格/得标

价格 101.661834

高值得标比率 53.49%

投标倍数 2.91

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 15,000,074,500

总投标 43,588,724,500

竞争性投标得标 14,832,710,000

非竞争性投标得标 137,364,500

FED附加 282,266,100

初级市场交易商投标 30,109,000,000

初级市场交易商得标 7,462,000,000

直接投标 4,133,000,000

直接投标得标 1,986,350,000

间接投标 9,179,360,000

间接投标得标 5,384,360,000

发行细节

发行日 2012/01/31

到期日 2022/01/15

CUSIP码 912828SA9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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