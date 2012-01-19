〔表格〕美国财政部标售的10年期TIPS得标利率为负0.046%,投标倍数为2.91

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透华盛顿1月19日电---美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 -0.046
中值 -0.100
低值 -0.170
价格/得标
价格 101.661834
高值得标比率 53.49%
投标倍数 2.91
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 15,000,074,500
总投标 43,588,724,500
竞争性投标得标 14,832,710,000
非竞争性投标得标 137,364,500
FED附加 282,266,100
初级市场交易商投标 30,109,000,000
初级市场交易商得标 7,462,000,000
直接投标 4,133,000,000
直接投标得标 1,986,350,000
间接投标 9,179,360,000
间接投标得标 5,384,360,000
发行细节
发行日 2012/01/31
到期日 2022/01/15
CUSIP码 912828SA9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。