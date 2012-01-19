〔国际油市〕2月4日止四周OPEC石油日均出口料将减少12万桶--分析师

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透伦敦1月19日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至2月4日的四周内,石油日均出口料将减少12万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至2月4日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,335万桶,截至1月7日止四周原油出口量为2,347万桶.
此为去年10月来首次预估未来四周的海运原油出口下降.
"下降原因是从海湾往东方的船运减少,"Oil Movements的Roy Mason说.
OPEC在12月14日会议上就每日3,000万桶的产量目标达成一致,为三年来首个新供应协议.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
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