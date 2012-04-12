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货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 04:22 BJT

〔美股盘后〕谷歌在盘后交易先抑后扬,之前公布业绩并宣布以股代息计划

路透纽约4月12日电---搜索引擎巨擘谷歌(GOOG.O)周四在美股盘后交易中走势震荡,在下跌1.2%后反弹,最新上扬1.7%.

谷歌(GOOG.O)公布第一季非GAAP每股盈利为10.08美元,GAAP每股盈利为8.75美元.营收为106.5亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计谷歌第一季每股盈利为9.65美元,营收为81.5亿美元.

谷歌董事会一致批准以股代息建议.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N,,CK〔美股盘后〕谷歌公布二季度业绩后回落1.5%,CN0943300,MOLLY.MU,MOLLY.MU,JUN.LI,15/10/2009,15:09

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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