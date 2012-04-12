〔美股盘后〕谷歌在盘后交易先抑后扬,之前公布业绩并宣布以股代息计划

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约4月12日电---搜索引擎巨擘谷歌(GOOG.O)周四在美股盘后交易中走势震荡,在下跌1.2%后反弹,最新上扬1.7%.
谷歌(GOOG.O)公布第一季非GAAP每股盈利为10.08美元,GAAP每股盈利为8.75美元.营收为106.5亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计谷歌第一季每股盈利为9.65美元,营收为81.5亿美元.
谷歌董事会一致批准以股代息建议.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N,,CK〔美股盘后〕谷歌公布二季度业绩后回落1.5%,CN0943300,MOLLY.MU,MOLLY.MU,JUN.LI,15/10/2009,15:09
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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