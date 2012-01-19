〔美股业绩〕美国运通第四季获利增长,超过分析师预期

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透1月19日电---美国运通(AXP.N)周四公布第四季获利增长,受助于美国信用卡服务业务增长.
美国运通表示,第四季净利为11.9亿美元,合每股盈利(EPS)1.01美元.上年同期分别为10.6亿美元和0.88美元.
第四季扣除利息支出後的总营收为77.4亿美元,增长7%.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计,该公司第四季每股盈利0.98美元,营收为79.2亿美元.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。