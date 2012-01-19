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货币新闻 | 2012年 1月 20日 星期五 05:56 BJT

〔美股业绩〕美国运通第四季获利增长,超过分析师预期

路透1月19日电---美国运通(AXP.N)周四公布第四季获利增长,受助于美国信用卡服务业务增长.

美国运通表示,第四季净利为11.9亿美元,合每股盈利(EPS)1.01美元.上年同期分别为10.6亿美元和0.88美元.

第四季扣除利息支出後的总营收为77.4亿美元,增长7%.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计,该公司第四季每股盈利0.98美元,营收为79.2亿美元.(完)

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--编译 母红;审校 利棣儿

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