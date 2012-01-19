〔英国债市〕10年期英债录得八周来最大单日跌幅,跟随美债和德债跌势

* 10年期英债收益率上扬10个基点,因美国公债走低

* 四年期英债标售需求强劲,扶助支撑短期英债

* 稳健的美国企业财报和经济数据提振投资者风险意愿

路透伦敦1月19日电---10年期英债周四录得八周来最大单日跌幅,受累于美国公债走低,美国股市上扬和欧元区公债标售需求强劲.

10年期英债收益率GB10YT=RR日内攀升10个基点,报2.06%,从周三触及的纪录低位1.918%大幅反弹,市场对国际货币基金组织(IMF)新增资金规模的困惑昨日提振英债.

今日10年期英债收益率的涨幅为11月25日以来最大.

英债的跌势与美国公债和德债走势一致,因今日公布的数据显示,美国上周初请失业金人数减少,接近四年最低.

法国,西班牙和奥地利公债标售获强劲需求,加之美国银行(BAC.N)和摩根士丹利(MS.N)业绩强於预期,这进一步扩大英债跌幅.

英国计划在下周透过银团销售发行数十亿英镑的2052年到期英债,接近纪录低位的超低收益率加大了参与销售银行的出售新债的难度.

3月英债期货FLGH2收跌93个跳动点,报116.33,与可比德债期货FGBLH2表现一致.现货市场,英债表现不及德债,10年期英债/德债EU10YT=RR收益率差扩阔一个基点,至19个基点.

与通常情况一样,一旦投资者风险意愿增强,10年期英债表现会大大落後於五年和两年期英债GB5YT=RR GB2YT=RR.今日五年和两年期英债今日基本持平.

市场对英国债务管理局标售的40亿英镑2016年9月到期英债GBT416=需求强劲,这也扶助提振英债.

投资者周五将关注12月零售销售数据,以及希腊政府与民间债权人的债务重组磋商的最後期限临近.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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