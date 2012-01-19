〔欧洲股市〕连续第四日收涨,受银行股劲升提振

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高1.1%

* 银行股上涨,之前欧元区国家进行公债标售且美国企业发布业绩

* 德股成交量触及四个月高位

路透伦敦1月19日电---欧洲股市周四连续第四日上涨,因欧元区国家公债标售表现强劲及美国大型银行业绩令人鼓舞,引发了一波由深跌金融股牵头的放量上涨行情.

欧元区银行股指数.SX7E劲升7.4%,之前法国和西班牙公债标售买需畅旺,表明市场相信该地区政府有为其债务进行再融资的能力.该指数去年累计重挫38%,因市场担忧银行业者所持主权债务.

美国银行业者第四季财报亦支撑欧洲银行股的走势,例如,摩根士丹利(MS.N)第四季财报优於预期[ID:nCT0429468],美国银行(BAC.N)第四季录得获利,扭转上年同期亏损局面[ID:nCT0429446].

德国商业银行(CBKG.DE)暴涨14.8%,此前该银行公布一系列措施,将按欧洲金融监管当局的要求在6月底之前强化资本缓冲[ID:nCT0429228],这一要求是监管当局为保护银行业者免遭欧债危机冲击所出台举措中的一部分.

该支股票在德国股市涨幅居前.德国股市DAX指数.GDAXI收高1%,成交量触及四个月高位,表明继圣诞期间成交量极为清单後,投资者开始对德股重拾热情.

德股成交量大幅增加助推泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3的成交量为90天均值的137%,该指数收高1.1%,报1,046.30点.

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50.STOXX50E升穿之前曾三日上探的阻力位2,402点,最终收涨1.9%,报2,435.04点.

英国富时100指数.FTSE收高0.68%,报5,741.15点;德国股市DAX指数.GDAXI收升0.97%,报6,416.26点;法国CAC-40指数.FCHI收升1.96%,报3,328.94点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

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