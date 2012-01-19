〔欧元债市〕西班牙公债收益率攀升,因有大量新债供应

* 西班牙标售66亿欧元公债,规模高於预期

* 大量债券供应令市场承压,收益率上升

* 希腊情势的不确性应限制德债跌势

路透伦敦1月19日电---西班牙公债收益率(殖利率)周四上升,因市场努力消化规模较高於预期的公债标售,这使西班牙发债进展遥遥领先於今年的发债计划.

西班牙标售66亿欧元公债,原定规模目标为45亿欧元,上周该国公债标售规模为原先计划的二倍.

目前西班牙已完成其2012年融资目标的五分之一.

法国标售的较短期公债也获得强劲需求,这是标准普尔调降法国AAA评级後该国进行的首次公债标售.

德债期货FGBLc1日内下跌91个跳动点,结算价报138.96.

美国公布最新一周初请失业金人数下降及奥地利公债标售得到强劲需求後,德债扩大跌幅.

奥地利将通过标售10年和50年期公债筹资50亿欧元,数天前标准普尔亦下调了其AAA级评级.

但分析师称,由於希腊债务谈判久拖不决,德国公债在基本面上获得支撑.

上周五葡萄牙了失去投资级信用评等,另外市场担心希腊换债交易可能将被用作葡萄牙未来效仿的模式,葡萄牙公债因而承压.

10年期葡萄牙公债PT10YT=TWEB较可比德债收益率差触及欧元面世以来的高位1,300个基点,因葡萄牙公债收益率上升16个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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