〔欧洲金融〕欧洲稳定机制理事会可以调整救助基金规模-条约草案

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
* ESM/EFSF的共计放款能力仍为5,000亿欧元
* 5,000亿欧元为最低借贷规模,ESM理事可能决定上调规模
路透布鲁塞尔1月19日电---路透周四获得的欧盟条约草案显示,欧元区永久性及临时援助基金的规模目前仍为5,000亿欧元,但欧元区领导人将在3月对规模进行评估,且一旦永久性援助机制开始运作,其理事可能上调规模.
欧元区官员表示,欧元区财长将在下周一讨论设立欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的条约草案,欧盟领导人可能在1月30日举行的峰会上批准该草案.
这将使欧元区17个成员国可以快速启动草案批准程序,以令ESM可以如欧元区领导人希望的那样在7月开始运作.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。