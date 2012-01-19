〔欧洲金融〕欧洲稳定机制理事会可以调整救助基金规模-条约草案

* ESM/EFSF的共计放款能力仍为5,000亿欧元

* 5,000亿欧元为最低借贷规模,ESM理事可能决定上调规模

路透布鲁塞尔1月19日电---路透周四获得的欧盟条约草案显示,欧元区永久性及临时援助基金的规模目前仍为5,000亿欧元,但欧元区领导人将在3月对规模进行评估,且一旦永久性援助机制开始运作,其理事可能上调规模.

欧元区官员表示,欧元区财长将在下周一讨论设立欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的条约草案,欧盟领导人可能在1月30日举行的峰会上批准该草案.