〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,受现货市场供应吃紧及美元走疲提振

路透芝加哥1月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四上涨2.2%;交易商们称,尾盘在现货市场供应吃紧及美元走疲的推动下上涨.

尽管尾盘上涨,但指标CBOT-3月小麦期货WH2未能升穿周三触及的高位.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货及MGEX春麦期货亦收升,但涨幅受限,因多空套做者(spreader)调整仓位.

分析师预计,美国农业部周五早间公布的每周出口销售报告将显示,最近一周小麦出口销量介於35万至45万吨之间,之前一周为43.81万吨.

国际谷物理事会将全球小麦产量预估上调至纪录高位6.9亿吨,较之前的预估增加7百万吨.

欧洲交易商称,约旦标购10万吨硬小麦.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收高13-1/2美分,报每蒲式耳6.05-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为119,205口.(完)