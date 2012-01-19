〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,受现货市场供应吃紧及美元走疲提振

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透芝加哥1月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四上涨2.2%;交易商们称,尾盘在现货市场供应吃紧及美元走疲的推动下上涨.
尽管尾盘上涨,但指标CBOT-3月小麦期货WH2未能升穿周三触及的高位.
堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货及MGEX春麦期货亦收升,但涨幅受限,因多空套做者(spreader)调整仓位.
分析师预计,美国农业部周五早间公布的每周出口销售报告将显示,最近一周小麦出口销量介於35万至45万吨之间,之前一周为43.81万吨.
国际谷物理事会将全球小麦产量预估上调至纪录高位6.9亿吨,较之前的预估增加7百万吨.
欧洲交易商称,约旦标购10万吨硬小麦.
指标CBOT-3月小麦期货WH2收高13-1/2美分,报每蒲式耳6.05-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为119,205口.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。