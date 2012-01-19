〔金属期市〕期铜价格升至四个月高位,因美国和中国需求前景改善

* 期铜扩大新年以来的涨势,因欧债危机缓解

* 由於市场对欧洲公债标售反应热烈,风险偏好上升

* LME铜库存降至13个月新低

路透纽约/伦敦1月19日电---期铜周四收高,为连续第四日上涨,因欧债危机疑虑缓解,而且美国和中国这两个全球最大铜购买国的需求前景改善,帮助推动铜价升至四个月最高位.

期铜与股市和欧元等其他风险资产一同上涨,此前欧洲两档公债标售获得旺盛需求,抵消了近期市场对融资成本的一些忧虑和对希腊债务可能违约的担忧.

市场越加预期中国可能很快将开始执行宽松货币政策以推升经济,另外美国公布的一系列正面数据增强了期铜的乐观基调,使其新年以来的涨势维持不变.

"美国一些数据不错,欧洲信心增强,而且中国可能带来助力,以避免经济硬着陆,"德意志银行分析师Daniel Brebner表示.

"这是关键的一个季度,人们越发相信欧元区不会解体,政界人士将携手共同支持该地区."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨逾1美元,报每吨8,360美元,周三收盘价报8,235美元.今日稍早,期铜价格一度触及去年9月20日以来最高价8,410美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2上扬4.80美分,或1.3%,报每磅3.8005美元,盘中交投区间介於3.7570至3.8215美元,後者为四个月高位.

西班牙通过了今年迄今最大的市场考验,售出的公债数量超过预期,另外法国在标准普尔上周五下调该国评级後的首次公债标售中,筹资近95亿欧元,这改善了市场人气.

美国经济数据持续显示该国经济前景更加亮丽.上周美国初请失业金人数降至近四年低点,12月通胀数据较温和,12月房屋开工下降4.1%,但其中占比较大的独栋房屋开工增长4.4%,巩固了楼市已触底的观点,住宅建设将为今年经济增长作出贡献.

欧元/美元上涨,这使美元计价的金属对欧洲投资者来说更加便宜,希腊与民间债权人的谈判仍在继续.

**铜库存下降**

LME注册仓库铜库存持续下降趋势,周四减少1,300吨,至13个月新低351,200吨,暗示市场对现货铜的需求正在加强.

其他金属中,三个月期铝CMAL3一度升至三个月高位每吨2,237.75美元,最终收报2,232美元,较周三收盘涨逾1%.

三个月期锌CMZN3收高29美元,报每吨2,030美元,此前触及去年12月初以来最高水位2,035美元.三个月期铅CMPB3涨44美元,报每吨2,183美元,此前升至去年9月底以来最高位2,187美元.

三个月期锡CMSN3上扬120美元,报每吨21,900美元,稍早升至去年11月中以来最高水平22,135美元,三个月期镍CMNI3跳涨705美元,或3.6%,报每吨20,200美元,略低於稍早触及的三个月高点20,201美元.

以下为1942GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 379.55 4.30 +1.15 343.60 10.46

LME期铝 2231.00 27.00 +1.23 2020.00 10.45

LME期铜 8360.00 125.00 +1.52 7600.00 10.00

LME期铅 2182.00 43.00 +2.01 2035.00 7.22

LME期镍 20185.00 690.00 +3.54 18710.00 7.88

LME期锡 21850.00 70.00 +0.32 19200.00 13.80

LME期锌 2030.00 29.00 +1.45 1845.00 10.03

上海期铝 16365.00 -5.00 -0.03 15845.00 3.28

上海期铜 60560.00 1110.00 +1.87 55360.00 9.39

上海期锌 15660.00 155.00 +1.00 14795.00 5.85

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 徐文焰

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