〔纽约期市〕投资者买盘助ICE期棉小幅收高,市场等待美国出口销售报告

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透纽约1月19日电---棉花期货周四在投资者买盘的推助下小幅收高,分析师们称,在美国周五公布销售报告前,棉市似乎处於盘整态势.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2上涨0.64美分,收报每磅98.17美分,盘中交投于96.76-98.50美分.
汤森路透数据显示,今日该合约的收盘价十分接近周二的收盘价98.19美分,即该近月合约11月中旬以来最高结算价.
据汤森路透初步数据,周四成交量为近14,500口,较30日常规水准高不到2%.
分析师们称,期棉亦可能从全球市场基调改善中获得提振.
数位市场消息人士表示,人们目前正等待美国农业部周五1330GMT时公布每周出口销售报告.
交易商们称,从技术面看,若3月期棉收在周二低位95.67美分下方,可能会令期棉进一步走跌.
分析师们称,若果真如此,3月期棉可能会进一步跌至94美分,然後是91美分.
该合约的上档目标位仍为心理大关1美元.
根据ICE Futures U.S.数据,期棉周三总成交量为21,582口,周二总成交量为32,156口.
截至1月18日,未平仓合约为155,972口,截至1月17日,未平仓合约为155,162口.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
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