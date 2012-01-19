〔纽约期市〕白糖和原糖触及两个月高位,因投资者人气好转

路透纽约/伦敦1月19日电---原糖和白糖期货周四飙升至两个月最高,因金融市场投资者寄望希腊和其债权人将达成协议,这打压美元兑欧元下跌.

可可也跳涨,因担忧西非供应,尽管市场人士等待周四稍晚公布重要的北美需求数据.

正如许多商品市场一样,软商品市场亦受助於欧元兑美元升至两个月高位,因投资者对欧洲仍然感到乐观,此前西班牙公债标售需求强劲,且预期希腊和民间债权人的换债磋商取得进展.

伦敦3月白糖期货LSUH2上扬11美元,或1.7%,收於每吨641.60美元,根据汤森路透数据,此为去年11月中来最高结算价.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2上涨0.61美分,收报每磅24.61美分,此为去年11月中来最高结算价.

对最大的可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)干燥天气的忧虑支持可可期货.美元走软,特别是兑英镑回落GBP=,也提振美国可可期货.

纽约3月可可期货CCH2升55美元,或2.4%,收於每吨2,320美元.伦敦3月可可期货LCCH2上涨34英镑,收报每吨1,537英镑.

在咖啡市场方面,交易员忧虑罗布斯塔咖啡最大种植国越南出口持续放缓.

3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2上涨29美元,收於每吨1,878美元.3月阿拉比卡咖啡期货KCH2升1.80美分,收於每磅2.2665美元.(完)