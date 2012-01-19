〔美国基金〕1月18日当周货币市场基金减少125.8亿美元--ICI

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透1月19日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至1月18日当周,美国货币市场共同基金总资产减少125.8亿美元,至2.692万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产减少91.8亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少25.8亿美元,免税基金减少8.2亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少37.2亿美元至9,351.7亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少14.8亿美元,至1,950亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少20亿美元至5,425.4亿美元.免税基金资产减少2.4亿美元至1,976.4亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少88.7亿美元至1.756万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少77亿美元至7,535.2亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少5.9亿美元至9,059.4亿美元.免税基金资产减少5.8亿美元,至970.2亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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--编译 兰秀娟;审校 母红
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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