〔美国基金〕1月18日当周货币市场基金减少125.8亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少37.2亿美元至9,351.7亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少14.8亿美元,至1,950亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少20亿美元至5,425.4亿美元.免税基金资产减少2.4亿美元至1,976.4亿美元.