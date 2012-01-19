〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因现货市场走坚

路透1月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨逾1%,交易商说,因在市场传闻有中国买需之际,现货大豆走强,加上美元走弱提供支持.

美国墨西哥湾到岸价格(CIF)市场及美国中西部内陆现货大豆价格上涨,受助於对美国出口的买兴,加工商需求和农户卖盘缓慢等一系列因素.

交易商称,市场传闻过去一周中国买入约10船货美国大豆.巴西部份地区降雨令大豆初期收割推迟,可能使中国将部份南美买单转为买入美国大豆.

美国农业部证实销售12万吨2012/13年付运的美国大豆到中国.美国农业部上修了购买规模,最初公布的规模为11万吨.

欧元兑美元上涨,因欧元区国家公债标售需求强劲缓和了欧元区债务忧虑.美元走弱倾向支持美元计价的谷物和油籽.

阿根廷政府表示,下修其今季大豆种植面积预估,因乾旱,且乾旱亦可能降低玉米产量.

CBOT-3月大豆合约Sc1涨13-1/2美分,报每蒲式耳11.97美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1升0.66美分,报每磅51.06美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1上扬3.7美元,报每短吨315.7美元.

今日CBOT大豆预估成交量为189,795口,豆油为79,718口,豆粕为63,180口.

以下为CBOT农产品期货在1941GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 606.00 12.50 2.1% -6.3%

CBOT大豆Sc2 1197.00 13.50 1.1% -0.1%

CBOT豆粕SMc2 312.00 4.00 1.3% 0.8%

CBOT豆油BOc2 51.06 0.66 1.3% -2.0%

CBOT小麦Wc1 592.25 13.00 2.2% -9.3%

CBOT稻米RRc2 1452.50 -5.50 -0.4% -0.5%

欧盟小麦BL2X1 198.50 1.00 0.5% -2.0%

美国原油期货CLc1 100.17 -0.42 -0.4% 1.4%

道琼工业指数.DJI 12,602 23 0.2% 3.1%

现货金XAU= 1651.46 -8.00 -0.5% 5.6%

欧元/美元EUR= 1.2933 0.0078 0.6% -0.1%

美元指数.DXY 80.2190 -0.3900 -0.5% 0.1%

波罗的海

乾散货指数.BADI 893 -33 -3.6% -48.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)