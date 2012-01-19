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货币新闻 | 2012年 1月 20日 星期五 05:43 BJT

〔美股盘後〕IBM在公布第四季业绩後上涨逾3.3%

路透纽约1月19日电---IBM(IBM.N)在周四美股盘後交易中上涨3.3%,此前该公司公布第四季业绩.

IBM(IBM.N)公布第四季GAAP每股盈利为4.62美元,非GAAP每股营运收益为4.71美元.第四季营收为295亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计IBM第四季每股盈利为4.62美元,营收为297.1亿美元.

IBM预计2012会计年度非GAAP每股营运收益为至少14.85美元,预计2012会计年度GAAP每股收益为至少14.16美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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