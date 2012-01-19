〔纽约汇市〕欧元/美元连续第三日上涨,升至两周高位

* 西班牙公债标售买需高於预期,增添乐观情绪

* 美国初请失业金数据好於预期,提振风险偏好

* 日圆跌势加快

路透纽约1月19日电---欧元兑美元周四连续第三日上涨,升至两周高位,因西班牙公债标售买需稳健及风险容忍度改善,促使投资者买进欧元.

然而,分析师们相信欧元的升势充其量仍很脆弱,来自欧元区的任何负面消息都将令欧元重启跌势.

分析师们表示,西班牙周四发行逾66亿欧元政府债券[ID:nCN1347834],获得超额认购,帮助欧元上演反弹行情.分析师们称是次标售进展顺利,受到国内银行购买及风险较高资产偏好升温的支撑.

"欧洲方面出现了一些正面进展.公债标售进展顺利,并且亦有迹象显示,希腊民间部门换债谈判可能会出现一些正面结果,"巴克莱资本驻纽约的资深货币策略师Aroop Chatterjee表示.

三位接近希腊换债谈判的消息人士透露,希腊与其债权人的谈判正在进行中,不过,在达成削减该国巨额债务的换债协议前,仍需取得更多进展.

有关国际货币基金组织(IMF)可能扩充自身资源以帮助欧洲国家因应债务危机的消息,亦增加了正面基调.

Chatterjee指出,巴克莱中期仍看空欧元."我们认为今年经济增速将要疲弱得多.我们预计2012年欧元区经济增长率为负."

他称,巴克莱预计到第一季和未来六个月欧元兑美元将分别触及1.25美元和1.20美元.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=上涨0.8%,报1.2958美元,此前交易商们称,欧元兑美元在升穿周五高位後进军两周高位1.2958途中,停止单被触发.

美国初请失业金数据和消费者物价指数(CPI)公布後,欧元一度短暂削减涨幅,但这波跌势很快消退.数据显示,美国1月14日当周初请失业金人数降至35.2万人,创近四年新低[ID:nCT0429134],美国12月CPI与前月持平[ID:nCT0429102],表现温和.

"美国数据好坏不一,但一周初请失业金人数大降凸显美国就业市场进一步改善,可能会占据主导,"CIBC World Markets的分析师Andrew Grantham表示.

欧元进一步远离周五所及17个月低位,据传买单挂在1.2840美元,从1.2800美元往下有下档停损单.

期权市场上,一个月期欧元/美元期权隐含波动率EUR1MO=走软至11.25%,周三为11.8%.

欧元兑日圆EURJPY=报100.02日圆,上涨1.4%,之前曾触及两周高位100.05日圆.自欧元兑日圆周一触及11年低位以来,已累计上涨逾2%.

不过,欧债危机的不确定因素仍将持续令欧元承压,欧元涨势可能难以持久,这为投资者提供了卖出的机会.