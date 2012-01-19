〔美股业绩〕IBM第四季每股收益增长11%,料2012年获利将增长

IBM公布,不包括特殊项目,第四季每股获利4.71美元,高於汤森路透I/B/E/S调查得出的每股4.62美元的分析师平均预期.

该公司称,第四季营收为295亿美元,高於上年同期的290亿美元,且接近297亿美元的分析师平均预估.