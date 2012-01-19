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货币新闻 | 2012年 1月 20日 星期五 06:13 BJT

〔美股业绩〕IBM第四季每股收益增长11%,料2012年获利将增长

路透1月19日电---全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM)(IBM.N)周四公布的第四季获利猛增11%,超过分析师预期.

IBM公布,不包括特殊项目,第四季每股获利4.71美元,高於汤森路透I/B/E/S调查得出的每股4.62美元的分析师平均预期.

该公司称,第四季营收为295亿美元,高於上年同期的290亿美元,且接近297亿美元的分析师平均预估.

IBM预计,2012会计年度GAAP每股收益至少为14.16美元,非GAAP每股营运收益为至少14.85美元.(完)

--编译 母红;审校 孙茉莉

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