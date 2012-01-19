日韩经济指标预测--1月20日-1月27日****

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透1月20日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月16日当周----------------------------------
1月19日(四)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 1月 -- 负5
1月20日(五)
无重要指标公布.
--------------------------------1月23日当周----------------------------------
1月23日(一)
无重要指标公布.
1月24日(二)
0330 日本央行利率决定 1月 -- 0.10%
2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 -- 逆差6,847
出口(较上年同期) -- -4.5%
进口(较上年同期) -- +11.4%
1月25日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.8% +0.8%
(较上年同期) +3.8% +3.5%
1月26日(四)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 85
2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 99
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 12月 -- -0.5%
核心CPI(较上年同期) -- -0.2%
东京地区整体CPI(较上年同期) 1月 -- -0.4%
核心CPI(较上年同期) -- -0.3%
2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -- -2.3%
1月27日(五)
无重要指标公布.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。