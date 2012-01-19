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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 06:39 BJT

****日韩经济指标预测--1月20日-1月27日****

路透1月20日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月16日当周----------------------------------

1月19日(四)

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 1月 -- 负5

1月20日(五)

无重要指标公布.

--------------------------------1月23日当周----------------------------------

1月23日(一)

无重要指标公布.

1月24日(二)

0330 日本央行利率决定 1月 -- 0.10%

2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 -- 逆差6,847

出口(较上年同期) -- -4.5%

进口(较上年同期) -- +11.4%

1月25日(三)

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.8% +0.8%

(较上年同期) +3.8% +3.5%

1月26日(四)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 85

2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 99

2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 12月 -- -0.5%

核心CPI(较上年同期) -- -0.2%

东京地区整体CPI(较上年同期) 1月 -- -0.4%

核心CPI(较上年同期) -- -0.3%

2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -- -2.3%

1月27日(五)

无重要指标公布.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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