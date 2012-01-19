〔美国债市〕公债价格下跌,欧洲国家公债标售成绩不错减弱避险买需

路透纽约1月19日电---美国公债价格周四下跌,此前法国和西班牙公债标售成功,及投资者对欧元区债务危机的担忧缓减,降低了对避险的美国公债需求.

投资者愈发乐观认为从欧洲央行借来的低成本资金将用来买入欧元区公债,且缓和欧元区国家融资压力.