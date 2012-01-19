〔美国债市〕公债价格下跌,欧洲国家公债标售成绩不错减弱避险买需

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透纽约1月19日电---美国公债价格周四下跌,此前法国和西班牙公债标售成功,及投资者对欧元区债务危机的担忧缓减,降低了对避险的美国公债需求.
投资者愈发乐观认为从欧洲央行借来的低成本资金将用来买入欧元区公债,且缓和欧元区国家融资压力.
周四西班牙标售30亿欧元(合38.8亿美元)10年期公债,规模较预期大,且目前融资规模已达到该国2012年借贷需求的19%.法国在其公债标售也筹得约95亿欧元,此为标准普尔摘除法国AAA信贷评级後首次进行公债标售.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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