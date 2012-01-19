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债券 | 2012年 1月 20日 星期五 06:24 BJT

〔美国债市〕公债价格下跌,欧洲国家公债标售成绩不错减弱避险买需

路透纽约1月19日电---美国公债价格周四下跌,此前法国和西班牙公债标售成功,及投资者对欧元区债务危机的担忧缓减,降低了对避险的美国公债需求.

投资者愈发乐观认为从欧洲央行借来的低成本资金将用来买入欧元区公债,且缓和欧元区国家融资压力.

周四西班牙标售30亿欧元(合38.8亿美元)10年期公债,规模较预期大,且目前融资规模已达到该国2012年借贷需求的19%.法国在其公债标售也筹得约95亿欧元,此为标准普尔摘除法国AAA信贷评级後首次进行公债标售.

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