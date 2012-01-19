〔东京汇市〕欧元盘初持坚,受西班牙公债标售成功鼓舞

2202GMT---欧元周五在亚洲交易时段盘初持坚,此前西班牙公债标售成功,扶助欧元在海外市场的空头回补涨势加速.

西班牙政府售出的长期债券规模超出预期,此外法国的公债标售也吸引强劲需求,帮助缓和了融资疑虑.

欧元/美元EUR=报1.2966美元,此前一度触及1.2971左右的两周高点,远离上周五跌至的1.2623附近的17个月低点.

交易商称,欧元仍处於下降趋势,但若能升逾10月低点1.3144,则可能暗示已形成临时底部.

欧元/日圆EURJPY=R报99.97日圆,此前上升逾1%至100.03.欧元走强推动美元指数.DXY下滑约0.7%至80.051,脱离一周前达到的16个月高点81.784.

交易商指出,希腊与债权人之间的债务互换谈判结果仍是主要关注因素.若有正面消息传出,将促使投资者继续削减欧元空仓.

汇丰中国采购经理人指数(PMI)1月初值将於0230GMT发布,此後中国将迎来一周的春节假期.德国生产者物价指数(PPI)和意大利工业订单数据也将於今日稍晚发布.(完)

--编译 徐文焰;审校 王洋

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