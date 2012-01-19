〔东京汇市〕欧元盘初持坚,受西班牙公债标售成功鼓舞

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
2202GMT---欧元周五在亚洲交易时段盘初持坚,此前西班牙公债标售成功,扶助欧元在海外市场的空头回补涨势加速.
西班牙政府售出的长期债券规模超出预期,此外法国的公债标售也吸引强劲需求,帮助缓和了融资疑虑.
欧元/美元EUR=报1.2966美元,此前一度触及1.2971左右的两周高点,远离上周五跌至的1.2623附近的17个月低点.
交易商称,欧元仍处於下降趋势,但若能升逾10月低点1.3144,则可能暗示已形成临时底部.
欧元/日圆EURJPY=R报99.97日圆,此前上升逾1%至100.03.欧元走强推动美元指数.DXY下滑约0.7%至80.051,脱离一周前达到的16个月高点81.784.
交易商指出,希腊与债权人之间的债务互换谈判结果仍是主要关注因素.若有正面消息传出,将促使投资者继续削减欧元空仓.
汇丰中国采购经理人指数(PMI)1月初值将於0230GMT发布,此後中国将迎来一周的春节假期.德国生产者物价指数(PPI)和意大利工业订单数据也将於今日稍晚发布.(完)
--编译 徐文焰;审校 王洋
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。