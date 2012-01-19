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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 06:26 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货略收低,因需求持续疲弱

路透纽约1月19日电---美国原油期货周四小幅下滑,因需求持续疲弱,并且即便市场对解决欧债危机感到乐观,以及有报告显示美国原油库存减少,但也难敌油价面临的技术上的阻力.

政府公布数据显示,上周美国汽油需求重挫至逾10年来最低.

美国能源资料协会(EIA)在其周报称,美国上周原油库存减少344万桶,预期为增加280万桶.不过汽油库存增加372万桶,接受路透调查的分析师原预期增加260万桶.馏分油库存增加43.8万桶,原预期增加200万桶.

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