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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 06:37 BJT

全球外汇市场1月20日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月19日(四)

2330 - 日本1月路透短观调查制造业景气判断指数

1月20日(五)

-- - 日本内阁府召开会议,会後财务大臣安住淳召开记者会

0030 - 澳洲第四季进出口物价

0700 - 德国12月生产者物价指数(PPI)

0900 - 意大利11月工业订单和工业销售

0930 - 英国12月零售销售

1500 - 美国12月成屋销售

1530 - 美国1月13日当周ECRI领先指标

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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