奥巴马下令简化美国签证申请手续

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥兰多1月19日电---美国总统奥巴马周四下令简化赴美签证申请手续，以提振旅游业并创造就业。此举重点面向来自日益富庶的中国与巴西的游客。

奥巴马在佛罗里达州的迪士尼主题公园宣布了这项改革方案。佛罗里达州的经济主要依赖旅游业，该州还是11月大选的关键战场。

美国的旅游行业和商业社团长期以来一直呼吁放宽自911事件後加强的签证限制。

奥巴马站在迪士尼主题公园魔法王国（Magic Kingdom）的“大街”上表示，他正在对签证政策作出调整，以试图协助刺激就业增长。

“我希望美国成为世界头号旅游大国。来美国观光旅游的人越多，重返工作岗位的美国人就会更多，情况就是这麽简单。”

签证政策变化是奥巴马推出的最新举措，目的是向选民展示他对提振依然低迷的就业市场的重视。

奥巴马称，新的措施将有助於减少签证申请中的繁文缛节，让外国游客更容易赴美观光旅游。（完）