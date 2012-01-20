奥巴马下令简化美国签证申请手续

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥兰多1月19日电---美国总统奥巴马周四下令简化赴美签证申请手续，以提振旅游业并创造就业。此举重点面向来自日益富庶的中国与巴西的游客。
奥巴马在佛罗里达州的迪士尼主题公园宣布了这项改革方案。佛罗里达州的经济主要依赖旅游业，该州还是11月大选的关键战场。
美国的旅游行业和商业社团长期以来一直呼吁放宽自911事件後加强的签证限制。
奥巴马站在迪士尼主题公园魔法王国（Magic Kingdom）的“大街”上表示，他正在对签证政策作出调整，以试图协助刺激就业增长。
“我希望美国成为世界头号旅游大国。来美国观光旅游的人越多，重返工作岗位的美国人就会更多，情况就是这麽简单。”
签证政策变化是奥巴马推出的最新举措，目的是向选民展示他对提振依然低迷的就业市场的重视。
奥巴马称，新的措施将有助於减少签证申请中的繁文缛节，让外国游客更容易赴美观光旅游。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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